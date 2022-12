700.000 keer bedankt! Deze Herenthoutse verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2022: van de oudste voetballer van het land tot misnoegde Kempense pendelaars

Het artikel dat jullie afgelopen jaar het meeste lazen ging over een groepje Herenthoutse jongeren dat al maanden herrie schopte in verschillende Kempense dorpen. Met vechtpartijen, vandalisme en bedreigingen zorgde het groepje, dat zichzelf De Bende van 2270 noemt (2270 is de postcode van Herenthout), voor heel wat overlast. Ze maakten het onder meer te bont in jeugdhuis Kwinten in Wiekevorst (Heist-op-den-Berg).

Kempense pendelaars en de afgeschafte treinen

Nog meer kommer en kwel was er voor pendelaars, die de trein moesten nemen tussen de Kempen en Antwerpen. Vertragingen en afgeschafte treinen zorgden voor een hele hoop stress tijdens hun dagelijkse trip naar het werk. De problemen, die vooral in de Kempen merkbaar waren, bleken een gevolg van het personeelstekort bij de NMBS. “De trein of de E313, dat is kiezen tussen de pest en cholera, het is allebei een ramp”, klonk het bij pendelaars.

Volledig scherm Lies Peeters is één van de vele Kempense pendelaars die ontevreden is over het treinverkeer van en naar Antwerpen © Jurgen Geyselings

Applaus voor Remco

Toch vielen er ook nog feel-good verhalen te rapen. De supporters van Wout Van Aert die applaudisseerden voor de eerste wereldtitel die Remco Evenepoel binnenhaalde bijvoorbeeld. Het leverde mooie beelden op in Ter Voncke in Herenthout, waar Herenth(W)out, een supportersclub van Wout Van Aert, het WK wielrennen op groot scherm volgde. “We zijn blij dat een Belg wint. Maar de euforie zou groter zijn geweest als Wout de gouden medaille had gepakt”, klonk het daar.

De oudste spits van België

Een ander verhaal dat onze harten verwarmde was dat van Jef Meulemans (85), de oudste voetballer in ons land. Hij werd in maart gehuldigd toen hij naar een wedstrijd van zijn achterkleinzoon bij KFC Herenthout ging kijken. Bij aankomst bleek dat hij zélf zijn plunje moest aantrekken. Zijn familie had voor hem immers een wedstrijd met oud-ploeggenoten geregeld om hem te huldigen voor zijn voetbalcarrière van maar liefst 75 jaar. “Zolang ik kan lopen, blijf ik gaan”, zei Jef toen.

Volledig scherm Jef met zijn kleinzoon Niels, die samen met zijn nonkel de festiviteiten regelde. © Wouter Demuynck

En er was nog meer Kempense trots. Onze spoedcursus Kempens dialect werd zo’n 25.000 keer gelezen en nestelde zich daarmee in de top vijf. Van hut nor haar’, ‘bediejeme’ of ‘een moerzaak’. Begrijp je deze woorden? Dan is de kans groot dat je uit een Kempens dorp komt. In algemeen Nederlands heet dat ‘Van hier naar daar’, ‘bijna’ of ‘een mier’. “Mensen denken vaak dat het dialect een verbastering is van het Nederlands, maar dat is niet echt zo”, klonk het bij ‘dialectoloog’ Jef Aerts uit Herenthout. “Vele woorden uit het dialect komen uit het oud- en middelnederlands en ze zijn regelmatig een afstammeling uit de Franse taal.”

Hoe zou het nog zijn met ...

We gingen ook langs bij friturist Robin Van Camp, die beroemd werd door zijn optreden in Afrit 9, een televisieprogramma dat tussen 1996 en 2004 liep op de openbare omroep. In geuren en kleuren vertelde de Herenthoutenaar 25 jaar geleden voor de camera hoe het kwam dat hij maar liefst 34 keer een theoretisch rijexamen moest afleggen. “Zijde gij dieje loempe van op tv?”, vroegen mensen me in de winkel.

Volledig scherm Robin Van Camp krijgt nog atlijd de ene boete na de andere met de auto © Jurgen Geyselings

De bloemiste die allergisch werd voor bloemen

Tot 34 keer terug moeten om je theoretisch rijbewijs te halen is sneu, maar je droomjob moeten opgeven omdat je het medisch gezien niet meer kan uitvoeren is pas echt balen. Het overkwam Anne-Britt Cavens. Na drie jaar als bloemiste kreeg ze het zware verdict dat ze allergisch is voor bloemen. Medicatie of iets anders brengt voor de allergie van Anne-Britt geen oplossing en met pijn in het hart moest ze afscheid nemen van haar bloemenwinkel Anne-Fleur. “Samen met de bloemen ga ik de babbeltjes nog wel het hardste van al missen”, zei Anne-Britte.

Afscheid van iconen uit de horeca

In 2022 zwaaiden we ook enkele gevestigde waarden uit de Herenthoutse horeca uit. Cafébaas Paul ‘Polle’ van Laer besloot om Café De Kroon te sluiten. Na een lange carrière zei hij de horeca vaarwel na problemen met de rug.

Volledig scherm Yannik Cambré stond vijf jaar achter de toog van café Titanic in Herenthout © Jurgen Geyselings

Kroegbaas Yannik Cambré nam dan weer afscheid van zijn café Titanic. Na exact vijf jaar pintjes tappen en een honderdtal bands die langskwamen, zwaaide de goedlachse kroegbaas zijn klanten uit. En daar hoorde een groots afscheidsfeest bij met live-optredens en dj’s.

Ten slotte werd er nog een iconisch gebouw gesloopt. ‘t Pubke, De Veurleste, De Flemming, maar zeker ook ‘Toontje’s Pub’. Het zijn allemaal namen die tegen de voorgevel van een café aan de Herenthoutse Molenstraat prijkten. Het gebouw ging in juni tegen de vlakte om plaats te ruimen voor appartementen.

Volledig scherm Het terras van Toontje's Pub tijdens de braderij in een ver verleden © Toon Gijbels

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

