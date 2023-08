Zomerschilders zakken volgende week af naar Oud Gasthuis

Parkfees­ten succesvol­ler dan ooit tevoren: “Nog nooit zoveel bezoekers over de vloer gekregen dan deze editie”

Het was over de koppen lopen zondag in Herenthout tijdens de Parkfeesten. Het mooie weer, foodtrucks en een leuke mix van artiesten lokten jong en oud naar het park achter de kerk. De organisatoren blikken dan ook tevreden terug op de drukst bezochte Parkfeesten in de Herenthoutse geschiedenis.