Zo wil Herentals energiefactuur drukken: zwembadwater Netepark graadje lager en straatverlichting langer gedoofd

De energieprijzen staan enorm hoog. Een drievoud van de prijzen van de voorbije jaren. Net als elke burger, bedrijf en organisatie, krijgt ook het lokaal bestuur in Herentals te maken met een sterke verhoging van de energierekening. Met enkele eenvoudige ingrepen probeert het lokale bestuur de kosten zoveel mogelijk te drukken. “In openbare gebouwen zal de temperatuur op 19 graden gezet worden, dat betekent een reductie van 1 tot 2 graden. Uitzondering op de regel is Woonzorgcentrum Sint-Anna”, weet burgemeester Mien Van Olmen (cd&v). “Ook zullen onze gebouwenbeheerders een kritische rondgang organiseren om na te gaan of er onnodige elektrische bijverwarming, ijskastjes, lege verwarmde ruimten of dergelijke zijn.”

Brandregime

De komende maanden zal in Herentals alle verlichting aan openbare monumenten gedoofd worden. “Het brandregime van de openbare verlichting wordt ook aangepast. Sinds september 2007 wordt in Herentals een groot deel van de straatverlichting tussen 23 uur en 6 uur gedoofd. Deze periode zullen we nu uitbreiden. Gevaarlijke kruispunten, gevoelige zones, … blijven verlicht doorheen gans de nacht.”

Quote We willen niet besparen op de beleving in onze stad, wel zal maximaal ingezet worden op LED-verlich­ting voor de sfeerver­lich­ting Burgemeester Mien Van Olmen

Een ander verhaal krijgen we te horen wanneer het over de kersperiode gaat. “We willen niet besparen op de beleving in onze stad. De lichtjeswandeling zal ook deze winter georganiseerd worden. Wel zal maximaal LED-verlichting gebruikt worden voor deze sfeerverlichting, hiervoor zijn we in overleg met de externe firma die ons ondersteunt in de uitwerking van de lichtjeswandelingen.”

Zwembadwater graadje lager

De temperatuur van de zwembaden van het Netepark wordt eveneens met 1 graad verlaagd. “Deze daling wordt geleidelijk aan gedaan met 0,2 graad per week, zodat het verschil voor de bezoekers minder merkbaar is”, verduidelijkt de burgemeester. “De temperatuur van de lucht is in het Netepark 1 graad hoger dan de watertemperatuur. Met de daling van de watertemperatuur zal ook de luchttemperatuur dalen. Tenslotte zullen de mengkranen van de douches in het Netepark 1 graad kouder gezet worden.” Nog een extra besparingmethode start men op met de versnelling van de verledding van de openbare verlichting in de stad.

Energiefonds

Sinds juni 2022 werd in Herentals een nieuwe steunnorm ‘Energiefonds’ goedgekeurd. “Omwille van de erg hoge actuele energieprijzen, komen steeds meer gezinnen in financiële moeilijkheden. Het gaat voornamelijk over inwoners die geen deel uitmaken van onze gekende doelgroep bij het OCMW en die nu voor het eerst met betalingsproblemen geconfronteerd worden”, verduidelijkt de burgemeester. “Vaak gaat het over alleenstaande personen met een beperkt inkomen uit arbeid die huren op de private markt waardoor ze weinig speelruimte hebben in hun budget. Daarnaast ook gezinnen met een hoge hypothecaire lening, een beperkte inkomens en weinig spaarreserves die nu gebruikt worden. Onze nieuwe steunnorm ‘Energiefonds’ wil voor deze doelgroep financiële tussenkomst verlenen in de energiefactuur.”

Veel meer voedselhulp

Er is duidelijk een stijging van het aantal mensen die zich aanmelden bij de Herentalse sociale dienst te merken. “De vorige 5 jaar zaten het aantal intakes gemiddeld aan 22 per maand. Als we dat zelfde jaargemiddelde nu maken, dan zijn er dat 39 per maand in 2022. De afgelopen 3 maanden kregen we zelfs gemiddeld 43 nieuwe aanmeldingen per maand bij de sociale dienst met steunvragen”, gaat het verder. “Een deel van deze verhoging is zeker te verklaren door het opstarten van dossier van vluchtelingen uit Oekraïne, een ander deel is zeker ook ten gevolge van bijkomende vragen rond de energiecrisis en het toenemend aantal daklozen.” Ook het aantal gezinnen dat zich aanbiedt voor voedselhulp in Herentals neemt ook zorgwekkend toe. De vorige 3 jaar werden gemiddeld 322 personen per maand voedselhulp aangeboden, dit jaar ontvangt men gemiddeld al 550 personen voor voedselbedeling.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.