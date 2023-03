Zijn de huurprijzen in Herentals bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Dieven stelen juwelen bij dubbele inbraak

Inbrekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een bezoek gebracht aan twee woningen in Vorselaar. De inbraken vonden plaats in de Kempenland en Doornlaan. In de Kempenlaan werd een raam ingeslagen aan de achterzijde van de woning. De daders gingen er aan de haal met juwelen. Over de modus operandi en buit van de inbraak in de Doornlaan zijn geen details bekend.