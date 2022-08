Zeventien volwassenen slagen voor hun fietsexamen

In het najaar van 2021 organiseerde Neteland Welzijn & Zorg in samenwerking met stad Herentals en politiezone Neteland voor de eerste keer een lessenreeks fietsen voor volwassenen in het verkeerseducatief centrum van het Netepark. Wegens groot succes kwam hier dit jaar een vervolg op. “Hiervoor opgeleide vrijwilligers leerden de deelnemers niet alleen technisch fietsen, maar gaven ook theorieles over de verkeersregels. Omdat veel van de deelnemers nog kleine kinderen hebben, mochten die ook meekomen. Ze konden veilig spelen in een mooie ruimte van WZC Sint-Anna of gingen bij mooi weer buiten spelen in het Netepark. Enkele vrijwilligers en wijkwerkers hielden hierbij een oogje in het zeil”, zegt schepen voor Gelijke Kansen Bart Michiels.