Zaakvoerder van bouwfirma eist geld van onbetaalde factuur hardhandig op

Turnhout RESTOTIP. Smash - Burgers & More: het restaurant met een Zweedse touch

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: Smash – Burgers & More in Turnhout. Het restaurant richt zich vooral op hamburgers, maar heeft ook verscheidene gerechten met een Zweedse touch. En cocktails.

9 februari