Wout van Aert brengt zélf handtekening naar superfan Bobbie (5) na ontwapenende video: “De betaling regel ik wel met je mama en papa”

Cohousing Ekelen wordt eerste cohousing­pro­ject in Herentals: bewoners hopen eerste steen in 2022 te leggen

28 oktober Als alles goed gaat start in 2022 de bouw van het cohousingproject ‘Cohousing Ekelen’ aan de Ekelstraat in Herentals - een primeur voor de stad. De bewoners vestigen zich in een kleiner eigen huis of appartement en delen daarbij een grote tuin en andere ruimtes met elkaar. “Ik had zo mijn vragen, want ik wil toch ook wat privacy. Op een infovergadering ontdekten we dat je niet continu alles samen hoeft te doen in een cohousingproject”, vertelt toekomstig bewoonster Helen Dierckx.