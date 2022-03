WK Short Mat Bowls in Herentalse sporthal: “Zelfs uit India is er hier een delegatie aanwezig”

“Deze versie is een kleinere versie dan diegene die je op tv wel eens ziet”, vertelt Johan Stevens, voorzitter van de Vlaamse Short Mat Bowls Federatie. “De baan waarop gespeeld wordt is 14 meter lang en 1,80 meter breed. En het balkje in het midden van de baan mag niet geraakt worden tijdens het spel. Voor de rest is het zelfs te vergelijken met petanque. Zo dicht mogelijk bij de kleine bal geraken.”

Corona-afwezigen

Belg wereldkampioen?

Verspreid over de achttien banen in de Herentalse sporthal gaan 150 sportievelingen drie dagen lang de strijd aan met elkaar. Wie de uiteindelijke winnaar wordt is voor Stevens, die zelf ook deelneemt, op het moment van ons bezoek een groots vraagteken. “De deelnemers hier hebben alle leeftijden. Al valt het toch wel op dat bij ons de oudere generatie vooral actief is. In de Britse teams zitten dan weer vele meer jongere spelers. Daar krijgt men soms wel les over de sport op school”, klinkt het. “De vorige wereldkampioen was een Belg, meer bepaald Jonathan Payne. Laten we hopen dat hij zondag zijn titel kan verlengen”