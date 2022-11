Winterlicht strijkt tijdens eindejaarsperiode neer in Herentals

Geel Cursisten leren insecten kweken en verwerken tijdens pioniersop­lei­ding bij Thomas More: “De interesse is groot bij een divers publiek”

Zestien cursisten volgen aan de Thomas More-hogeschool in Geel momenteel een opleiding over de kweek en verwerking van insecten. De cursus, nog maar de eerste in zijn soort in Vlaanderen, was in een mum van tijd volzet en blijkt een opvallend divers publiek aan te spreken. “Onze varkenskwekerij moet krimpen en als alternatief zijn we uitgekomen bij de insectenkweek”, vertelt Tim Mertens (25) uit Minderhout (Hoogstraten).

