Wielerlegende Rik Van Looy krijgt eigen kunstwerk: “‘Kop van de Keizer’ fietst langs Herentalse kroegen”

HerentalsIn hartje Herentals is de ‘Kop van de Keizer’ voorgesteld, een albasten kunstwerk van de hand van Ils Belmans, dat het gelaat van wielerlegende Rik Van Looy (88) vereeuwigt. Het werk komt jaar na jaar in een andere Herentalse horecazaak komt te staan. Uiteindelijk is het de winnaar van de Grote Prijs Rik Van Looy die de trofee voorgoed thuis op de schouw mag plaatsen.

Olen heeft zijn beroemde Pot van de Keizer. Maar Herentals heeft sinds kort een Kop van de Keizer, die misschien wel even legendarisch wordt. De Kop van de Keizer is een mooi albasten kunstwerk van Ils Belmans, het origineel van de trofee die de volgende winnaars van de Grote Prijs Rik Van Looy in de lucht mogen steken.

Quote Je herkent in de trofee het hoofd van Rik met lauwer­krans, de ruwe buitenkant symboli­seert de hardheid van de koers Ils Belmans (Kunstenares)

Met het beeld heeft Ils, zelf weduwe van een wielrenner en grote wielerfan, het scherpe, karaktervolle gelaat van Rik Van Looy artistiek vereeuwigd, in een stijlvolle combinatie met elementen die verwijzen naar zijn keizerlijke grandeur en de koers. “Er kwam veel kap- en vijlwerk aan te pas, maar uiteindelijk ben ik tevreden met het resultaat”, klinkt het bij de kunstenares. “Je kan in de trofee het hoofd van Rik herkennen met een lauwerkrans om, net zoals er een koerswiel te zien is in het werk. De buitenkant van deze trofee werkte ik dan weer wat ruwer af om op die manier de hardheid van de koers te symboliseren.”

Volledig scherm De Grote Prijs Rik Van Looy heeft met De Kop van de Keizer zijn eigen, originele trofee © Jurgen Geyselings

De nieuwe trofee maakt in de toekomst een parcours langs de horecazaken met een wielerhart in Herentals en deelgemeenten. “De zaakvoerder die hem belooft met de nodige egards te behandelen en in the picture te plaatsen, zal hem een jaar lang in zijn of haar zaak mogen uitstallen, als ambassadeur van de Grote Prijs Rik Van Looy”, klinkt het bij mede-organisator Pieter van Genechten.

Rob Goris

De eerste pleisterplaats van de Kop van de Keizer wordt Sportlokaal Druyts op de Grote Markt in Herentals, de zaak waar het standbeeld van Rik II naast het terras prijkt. Het beeld zal er in warme koershanden zijn, getuige de wielermemorabilia in het interieur en de gedenkplaat voor de veel te vroeg overleden renner Rob Goris aan de gevel. “Deze uitbater mag zich een jaar lang ‘café van de Keizer’ noemen”, klinkt het verder.

Quote Een warm hart voor de wielerkei­zer en originele ideeën om de trofee te eren zullen doorslagge­vend zijn voor toewijzing. Organisatie GP Rik Van Looy

Het café waar de trofee een jaar lang zijn plekje krijgt, hoeft niet perse een zaak te zijn die uitpuilt van koerstruien of -trofeeën. “Een warm hart voor de Herentalse wielerkeizer en enkele originele ideeën om hem te eren en het kunstwerk in het licht te plaatsen, zullen doorslaggevend zijn. Hopelijk leggen we hiermee de eerste steen van een horecatraditie, die de Pot van Keizer Karel naar de kroon steekt!”

