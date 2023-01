WhatsAppfraude kost oplichter 8 maanden celstraf

De 39-jarige Kris A. uit Herentals stuurde op 1 december 2020 enkele WhatsAppberichten naar een vrouwelijk slachtoffer. Hij deed zich ik die berichten voor als de zoon van het slachtoffer en beweerde dat hij dringend enkele facturen moest betalen. Op die manier kon hij de vrouw overhalen om 3.002,56 euro over te schrijven. Het slachtoffer dacht dat ze het geld overschreef naar haar zoon, maar in werkelijkheid was het een rekeningnummer van oplichter Kris A. De twee dagen nadien werden er vanaf die rekeningnummer voor in totaal 2.940 euro geldopnames en betalingen gedaan in Nederland.