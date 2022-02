Werknemers betoncentrale gaan samen met hun baas op dieet: “Die zak chips ingeruild zien voor een wandeling, dat zou al veel helpen”

Herentals‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’, Dat is waar men bij Herentalse betoncentrale Center Beton naar streeft. Van de twintig werknemers die het bedrijf rijk is, zijn er sinds twee weken negentien op dieet. Die ene die niet meedoet, die gaat binnen korte tijd op pensioen. Eigenaar Jo Van Hoeck sprak na de feestdagen op de werkvloer over zijn eigen overgewicht dat hem meer en meer stoorde. “Ik merkte snel dat ik helemaal niet alleen was, toen hebben we besloten gezamelijk een diëtiste in te schakelen.” En dat gebeurt met veel enthousiasme zo blijkt...