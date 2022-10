Wekelijkse markt in Morkhoven gelauwerd met ‘GoeBezig’-award: “Ideale manier om sociaal contact te verbeteren”

Herentals/MorkhovenTerwijl de wekelijkse markt in hartje Morkhoven, deelgemeente van Herentals, volop aan de gang was, werd in de inkomhal van het Dorpshuis de ‘GoeBezig-award’ tegen de muur bevestigd. Het plaatje kreeg een prominente plaats op een plek waar bezoekers van de markt samen kunnen komen voor een gezellige babbel bij een drankje.

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen werkt samen met bewonersgroepen en lokale besturen om de leefbaarheid van Vlaamse dorpen op te krikken. Ook dit jaar is ze op zoek gegaan naar bewonersgroepen en gemeenten die ‘Goe Bezig’ zijn om de leefbaarheid in Vlaamse dorpen te verhogen. Herentals ontving de prijs in de categorie lokale besturen voor de oprichting van de markt en het marktcafé in Morkhoven.

Volledig scherm Een medewerker van de Stad Herentals bevestigd het 'GoeBezig'-plakaatje aan de muur van het dorpshuis in Morkhoven © Jurgen Geyselings

“Een deel van het aanbod voor de bewoners van het dorp was weg. Er was geen beenhouwer, geen supermarkt,... meer”, vertelde Mien Van Olmen, burgemeester van Herentals bij de uitreiking van de award. “Uit een bevraging bleek dat er sprake was van eenzaamheid en nood aan sociaal contact bij de bewoners. Daarom zijn we gestart met een lokale wekelijkse markt in Morkhoven. Het dorpshuis op het dorpsplein, dat vaak leeg stond, werd omgevormd tot een marktcafé op de dag van de markt. Het marktcafé wordt opgehouden door vrijwilligers.” De jury vond dat de markt en het marktcafé tegemoetkwam aan een grote nood in het dorp.

Quote De markt van Morkhoven is meer dan zomaar een markt, het is een plek waar mensen iedere week samenkomen vrijwilligers marktcafé

De vrijwilligers van het marktcafé, Roger Embrechts, Gerda Mens en Willy Heyns zijn het eensluidend eens: “De markt is meer dan zomaar een markt hier in Morkhoven”, klinkt het. “Het is een plek waar mensen iedere week samen komen. Op deze manier wordt de eenzaamheid van de mensen ook een beetje aangepakt.” De drie vrijwilligers stelden een beurtrol samen om iedere donderdag achter de toog van het dorpshuis de mensen drankjes uit teschenken. Ook Melis Marleen speelt hierin een voorname rol. Op het moment dat de ‘GoeBezig’ prijs zijn plekje kreeg in het Dorpshuis, was deze dame op verlof.

Kerstmarkt

Ondertussen wordt er in Morkhoven ook nagedacht om de markt tijdens de kerstperiode op een andere manier in te vullen. “Verschillende marktkramers hebben verlof die dagen. Daarom gaan we op zoek bij verschillende verenigingen om met een eigen standje de markt aan te vullen die periode. Zo kunnen ook zijn hun centjes verdienen op onze markt”, klinkt het. “Maar hieraan zijn we nog volop aan het werken. Meer info volgt zeker nog!”

Volledig scherm Marktkramers stellen iedere donderdag hun kramen op in het centrum van Morkhoven bij Herentals © Jurgen Geyselings

