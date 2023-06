WEER. Zwaarbewolkt en lichte regen in Herentals vanochtend

Sommelier Jan Kerckhofs biedt Zuid-Afrikaanse wijnen aan in automaat: “Er is ook wijn in blik, ideaal als je gaat picknicken”

Jan Kerckhofs (26), sommelier van restaurant De Gouden Muts in Zoerle-Parwijs (Westerlo), heeft in een zijstraat van de Antwerpseweg in Geel een gloednieuwe wijnautomaat ondergebracht. Er is keuze uit 35 verschillende soorten - vooral Zuid-Afrikaanse - wijnen, met zelfs wijn in blik, en er zijn ook cadeaupakketten verkrijgbaar. “Ik wil vooral inspelen op de mensen die last-minute bijvoorbeeld een cadeau nodig hebben of een fles wijn in huis willen halen omdat ze bezoek krijgen.”