WEER. Vanochtend kans op helder weer in Herentals

Tijdens bevallin­gen stak hij dikke sigaar op, maar deze dokter is wel de échte uitvinder van de pil: “Vrouwen noemden hem de reddende engel”

Bijna niemand die het wist. Zelfs zijn eigen kinderen vielen midden jaren ’90 uit de lucht. Maar de pil zoals vrouwen die nu kennen, is eigenlijk geen Amerikaanse uitvinding. Het is een uitvinding van de Turnhoutse gynaecoloog Nand Peeters, zo'n zestig jaar geleden. Lees mee hoe hij vijftig Kempense vrouwen bereid vond om proefkonijn te zijn. En waarom is zijn rol al die jaren onbekend gebleven?