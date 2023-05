WEER. Vanochtend kans op helder met enkele wolkenvelden in Herentals

Lezing en orgelcon­cert in abdij van Tongerlo ter ere van 200 jaar Jaak Lemmens

Op zondag 21 mei organiseert de gemeente Westerlo samen met de abdij van Tongerlo een lezing over Jaak Lemmens, gevolgd door een orgelconcert in de abdijkerk. Het is dit jaar immers 200 jaar geleden dat de bekende organist geboren werd.