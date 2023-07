WEER. Stralend zonnig weer in Herentals vandaag

Het bijzondere liefdesver­haal van Els (57) en Dieter (38): “Nooit gedacht dat het zo zou gaan, maar ik ben heel gelukkig”

Corona was voor velen een vervelende periode, maar voor Els Van Herck (57) en Dieter Cromheecke (38) was het de start van hun leven samen. “We zaten op Tenerife omdat we allebei niet konden en mochten werken. We raakten er aan de praat en van het één kwam het ander”, klinkt het. Ze realiseerden ook samen hun droom: want een jaar geleden openden ze de deuren van café Smeagol’s.