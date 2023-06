WEER. Kans op zo goed als helder weer in Herentals vanochtend

Schuilt achter ‘brave’ Col­ruyt-klant (79) obsessieve stalker? “Hij moest een andere kassa nemen als zij werkte”

“Als ze aan de kassa in de Colruyt staat, moet hij van de gerant voortaan elders afrekenen.” Een 79-jarige man uit Geel heeft zich – uitgerekend op zijn verjaardag – moeten verantwoorden voor de jarenlange belaging van een jonge vrouw. Zijn ‘werkterrein’: een Colruyt-supermarkt, waar de vrouw aan de slag is. Volgens de zeventiger zelf berust alles op louter toeval. Waarom hij dan een gedetailleerde bundel met alle ontmoetingen bij hield? Daar had de advocaat van J.H. naar eigen zeggen een goeie reden voor.