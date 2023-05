WEER. Kans op helder weer in Herentals vanochtend

Vernieuwde Spar in Heultje heropent eind deze week: “Grondige renovatie was nodig om het groen in ons logo alle eer aan te doen”

Op vrijdag 26 mei heropent de vernieuwde Spar-winkel ‘Den Bies’ in het centrum van Heultje (Westerlo) na verbouwingswerken. De buurtsupermarkt werd volledig gerenoveerd in de stijl van de nieuwste generatie Spar-winkels, met veel aandacht voor duurzaamheid en een sfeervolle inrichting. “Dat ik in deze vernieuwde buurtsupermarkt mijn echte start kan maken, zorgt alleen maar voor nog meer goesting”, zegt zaakvoerder Bruno Biesemans (24), die de winkel zo'n jaar geleden overnam van zijn ouders.