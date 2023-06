WEER. Bewolkt in Herentals vanochtend

Muziek­kroeg op Grote Markt lanceert met ‘The Roxy Rocker’ eigen gerstenat: “Het bier dat ‘realy rocks’!”

De uitbaters van Café The Roxy op de Grote Markt van Herentals lanceren een nieuwigheid in hun kroeg: The Roxy Rocker. Hiermee heeft het muziekcafé naast een eigen festival Roxy Fest ook een eigen gerstenat.