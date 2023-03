Wat te doen in de Kempen: deze 10 bezienswaardigheden mag je niet missen

Zin in een uitstapje dicht bij huis? Wat dacht je van een dagtripje naar de Kempen? In de streek kan je heel wat zien en beleven. Geen idee waar je moet beginnen? Wij geven je alvast tien tips met bezienswaardigheden en activiteiten die je niet mag missen: van het Begijnhof in Hoogstraten tot het Zilvermeer in Mol.

Op zoek naar een betaalbare parkeerplaats in de Kempen? Wij wijzen je hier de weg naar de goedkoopste parkings.

1. Hoogstraten: Begijnhof

Volledig scherm Het Begijnhof in Hoogstraten © Toon Verheijen

Het Begijnhof in Hoogstraten is één van de meest romantische plaatsjes in de Kempen. De meeste huisjes die je er vindt dateren van de zeventiende eeuw en ook de Begijnhofkerk werd toen gebouwd. Maar de geschiedenis van de site gaat al terug tot het einde van de veertiende eeuw. Het laatste begijntje vertrok uit Hoogstraten in 1972 en nadien stond het Begijnhof jarenlang te verkommeren. De huisjes werden gerestaureerd en eind de jaren 1990 volgde de feestelijke heropening en een vermelding op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Begijnhof is dagelijks vrij toegankelijk. In de huisjes 9, 10 en 11 is het Stedelijk Museum Hoogstraten gevestigd. Dit ‘erkend museum’ is gratis toegankelijk en is open van woensdag tot zondag, telkens tussen 14 en 17 uur.

Waar? Begijnhof, 2320 Hoogstraten

Meer uit-tips in de Kempen lees je in ons dossier.

2. Merksplas: Koloniën van Weldadigheid

Volledig scherm De voormalige landloperskolonie van Merksplas © Toon Verheijen

Een andere opmerkelijke vorm van samenwonen kon je terugvinden in Merksplas en Wortel. In de zogenaamde Koloniën van Weldadigheid leefden en werkten landlopers, die voorheen waren opgepakt en verplicht naar daar werden gevoerd. De vroeg-negentiende-eeuwse overheid zag landlopers als een probleem omdat ze bedelden of overlast veroorzaakten. Hoewel Merksplas-Kolonie al in 1824 opende, bleef het systeem bestaan tot 1993. Op de site bevindt zich ook de gevangenis van Merksplas. In het bezoekerscentrum van de kolonie kom je meer te weten over hoe de gemeenschap leefde en werkte. Een echte must-see als je in de buurt bent.

Waar? Kapelstraat 10, 2330 Merksplas

Wanneer? Maandag tot zaterdag van 10 tot 22 uur, zondag van 9 tot 22 uur

Prijs? Gratis

Meer informatie vind je hier.

3. Turnhout: Kasteel van de hertogen van Brabant

Volledig scherm Het Kasteel van de hertogen van Brabant in Turnhout © Wiggenraad

De grootste stad van de (Noorder)kempen is Turnhout. In de stad zijn er verschillende bezienswaardigheden en je kan er ook gezellig shoppen en verpozen in de vele horecazaken. Het meest tot de verbeelding sprekende gebouw van Turnhout is ongetwijfeld het Kasteel van de hertogen van Brabant, tegenwoordig meer bekend als het gerechtsgebouw van Turnhout. Het kasteel dateert van de twaalfde eeuw, maar werd meerdere keren verbouwd. Dat was ook nodig, want na een regen van kanonskogels tijdens de Tachtigjarige Oorlog geraakte het gebouw in verval. Vandaag kan je er de indrukwekkende muurschilderingen van Karel Boom bewonderen en stilstaan bij de overblijfselen, die ene herinnering zijn aan de bewogen geschiedenis van het kasteel. Je kan het kasteel enkel bezoeken in groep onder leiding van een gids.

Waar? Kasteelplein 1, 2300 Turnhout

Wanneer? Maandag tot vrijdag tussen 13 en 15 uur, zaterdag enkel in de voormiddag, zondag van 10 tot 17 uur

Prijs? 50 euro per groep

Meer informatie vind je hier.

4. Turnhout: Speelkaartenmuseum

Volledig scherm Het Nationale Musuem van de Speelkaart in Turnhout © Liese Demeulenaere

Ook in de Kempen zijn er tal van musea die je kan bezoeken. De meeste Kempense musea huisvesten kunsttentoonstellingen of zijn heemkundig van aard, maar het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is anders. Hier ontdek je de geschiedenis van de speelkaart en hoe speelkaarten doorheen de tijd werden gemaakt. Je vindt in het museum onder meer drukpersen en een authentiek kaartspel met draken uit de zestiende eeuw. Momenteel loopt er de expo ‘Onderhuids’, waarbij je het verhaal hoort van mensen met uiteenlopende achtergronden die een speelkaart of een verwijzing daarnaar lieten tattoeëren.

Waar? Druivenstraat 18, 2300 Turnhout

Wanneer? Elke dag geopend van 10 tot 17 uur, maandag gesloten

Prijs? 5 euro

Meer informatie vind je hier.

5. Oud-Turnhout: Landschap De Liereman

Volledig scherm De Liereman in Oud-Turnhout © Jef Van Nooten

Zoek je liever de rust op in een groene omgeving, dan kom je in de Kempen helemaal aan je trekken, want de regio telt verschillende prachtige natuurgebieden. Landschap De Liereman op de grens tussen Oud-Turnhout en Arendonk is één van de vele plaatsen waar je terechtkan voor een stevige wandeling tussen fauna en flora. Als één van de oudste natuurgebieden van België is het ook een van de meest diverse in zijn soort door de combinatie van bossen, heide, graslanden, stuifduinen en vennen. Je vindt hier prachtige vogels als de wulp en de nachtzwaluw en sierlijke planten waaronder de klokjesgentiaan. In het bezoekerscentrum kom je meer te weten over het natuurgebied en kan je een gids boeken die je op sleeptouw neemt. Dicht bij het bezoekerscentrum kunnen de kids zich uitleven in het speelbos ‘Bos van Bo’.

Waar? Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout

Wanneer? Elke dag geopend van 10 tot 17 uur, zondag van 11 tot 18 uur

6. Kasterlee: Kempense Heuvelrug

Volledig scherm Luchtwortels op de Kabouterberg in Kasterlee © RV

Een ander uitgestrekt natuurgebied is het Provinciaal Groendomein Hoge Mouw dat deel uitmaakt van de Kempense Heuvelrug. De naam verwijst naar het hoogste punt van Kasterlee, een duin met een hoogte van 30 meter, die centraal in het park ligt. De duin Hoge Mouw sluit aan op twee andere duinen: de Kabouterberg en de Zwarte Berg. Je kan op de Kempense Heuvelrug stevige wandelingen maken van duin tot duin en ondertussen genieten van al het natuurlijk schoon in de omgeving. Duinen worden hier afgewisseld door naaldbossen en heidegrond. Op de Kabouterberg valt er voor de kids bovendien altijd wel iets te beleven.

Waar? Lichtaartsebaan 45, 2460 Kasterlee

7. Herentals: Begijnhof en lakenhal

Volledig scherm Het Begijnhof in Herentals © Peter Vanderveken

Alweer een begijnhof? Jawel, maar wie in Herentals komt, mag dit pittoreske dorp in de stad gewoonweg niet missen. Het Begijnhof van Herentals bestaat net zoals dat van Hoogstraten voornamelijk uit huisjes die dateren van de zeventiende eeuw. Centraal op het Begijnhof staat de gotische Sint-Catharinakerk. Je kunt de kerk bezoeken van 1 juni tot 30 september 2022 op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 17 uur. Er is ook een begijnhofmuseum op de site en dat kan je vrij bezoeken in mei, juni, juli, augustus en september op de eerste zondag van de maand, telkens van 14 tot 17 uur. Buiten deze uren kan je het museum en de kerk enkel bezoeken onder leiding van een stadsgids.

Waar? Begijnenstraat, 2200 Herentals

Meer informatie vind je hier.

8. Herentals: Hidrodoe

Volledig scherm Hidrodoe in Herentals © Carline Vandercruyssen

Wat dacht je van een leuke uitstap waarbij je kids ook nog wat bijleren? Breng eens een bezoekje aan Hidrodoe in Herentals. Je kinderen leren er alles over water, terwijl ze spelenderwijs de verschillende experimenten in het belevingspark uittesten.

Waar? Haanheuvel 7, 2200 Herentals

Wanneer? Elke dag geopend van 9.30 tot 17 uur, woensdag en zaterdag gesloten

Prijs? 11 euro

Meer informatie vind je hier.

9. Mol: Zilvermeer

Volledig scherm Het Zilvermeer in Mol © Joel Hoylaerts / Photonews

Aan het Zilvermeer in Mol is het in de zomer op een dag met goed weer over de koppen lopen. Vanuit de omgeving - maar ook van veel verder - zakken heel wat dagjestoeristen naar daar af om verkoeling te zoeken in het water. Maar er is meer. Zo kan je aan het Zilvermeer ook minigolfen, roeien en waterfietsen. En ook tijdens de koudere maanden is het Zilvermeer een bezoekje waard (met bovendien gratis toegang). Je kan in de omgeving gezellig wandelen en om afwisseling voor de kinderen te voorzien is er de ‘Krakketakketocht’, een avontuurlijke belevingstocht van 2,5 kilometer met leuke opdrachtjes.

Waar? Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol

Wanneer? Elke dag geopend van 8.30 tot 21 uur

10. Westerlo: Kastelen Prins en Jeanne de Merode

Volledig scherm Het Kasteel van Jeanne de Merode in Westerlo © RV

In de Kempen vind je heel wat prachtige kastelen. Twee van de meest indrukwekkende historische bouwwerken vind je in Westerlo: het Kasteel Jeanne de Merode en het Kasteel de Merode. Dat eerste kasteel werd gebouwd in neogotische stijl rond 1910 voor gravin Jeanne de Merode, die er tijdens de zomermaanden verbleef. Het is sinds de jaren 1970 het gemeentehuis van Westerlo. Je kan op het domein rond het gebouw dan ook vrij rondwandelen. Nauwelijks een kilometer verderop vind je het Kasteel de Merode of het Kasteel van Westerlo. Daarin woonde en woont de familie de Merode nog altijd. Het kasteel is een privéwoonst en je kan het daarom niet zomaar bezoeken. Toch stelt de familie de Merode haar patrimonium af en toe open voor een cultureel evenement.

Waar? Kasteel Jeanne de Merode: Boerenkrijglaan 63, 2260 Westerlo

Lees hier alles over fietsroutes langs de mooiste Kempense kastelen.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.