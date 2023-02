Wandel mee tijdens de krokusvakantie en draag steentje bij voor weeshuis ‘Maison Maurice’ in Congo

Herentals/Morkhoven Dorpshuis doet dienst als diensten­cen­trum Het Pomphuis

Deze week werd het Dorpshuis in Morkhoven officieel omgedoopt tot dienstencentrum Het Pomphuis. Zo heeft Herentals naast Convent2 in het hartje van de stad ook in deze deelgemeente een dienstencentrum.

10 februari