Vul je Streke Doos en creëer zelf eindejaarscadeau vol lokale producten

Olen Kameraden eren overleden vriend Stijn Avonds tijdens ‘Warmste Avonds’: “Kom mee feesten en samen klinken op de unieke dwaas die hij was”

De Warmste Avonds is een feestje voor het goede doel met live muziek en dj’s in Olen dat in elkaar geknutseld wordt door enkele van de vele vrienden die Stijn Avonds had. Stijn stapte in 2020 totaal onverwacht uit het leven en liet een grote leegte achter. “Dit feestje is de perfecte afsluiter van het Warmste Dag verhaal dat ik samen met Stijn schreef in Olen Centrum”, klinkt het bij Bartel Van Riet.

24 november