Vrouw (27) beschuldigt collega van aanranding maar riskeert nu zelf veroordeling voor laster: “Hij heeft wel degelijk in mijn borsten geknepen”

HerentalsDe werkneemster van een bedrijf in Herentals moest zich voor de rechtbank in Turnhout verantwoorden voor laster. In september 2019 beschuldigde ze een collega ervan dat hij haar borsten had betast. De klacht voor aanranding werd geseponeerd. In ruil heeft de jonge vrouw uit Heist-op-den-Berg zelf een klacht voor laster aan haar been.

Beklaagde M.W. (27) uit Heist-op-den-Berg werkt bij een voedingsbedrijf in Herentals. In september begon daar ook een zelfstandig consultant uit Ravels te werken om een aantal productieprocessen te optimaliseren. De man kreeg een eerste keer bezoek van de beklaagde toen ze haar pols had verbrand. “Zij vroeg hem haar pols te verzorgen, maar hij verwees haar door naar de EHBO-afdeling”, schetst de advocate van de man. “Later daagde ze opnieuw op in zijn bureau. Ze vroeg hem om te helpen bij het nemen van een pak parelsuiker. Ze kon er zelf niet bij.”

Verzinsels

De consultant ging mee naar het magazijn om haar te helpen. Even later werd hij aangesproken door de plantmanager. “M.W. beweerde dat hij haar borsten had aangeraakt. Mijn cliënt was er helemaal van ondersteboven, want er was niets gebeurd. De dag nadien had hij verlof. De vrouw heeft haar verzinsels en onwaarheden die dag tegen iedereen op de werkvloer verteld. Hij is vroegtijdig gestopt bij dat bedrijf”, aldus nog de advocate van de consultant.

Borsten

De man werd door de politie verhoord voor aanranding van de eerbaarheid. Het dossier werd geseponeerd wegens onvoldoende bewijzen. De man diende daarop zelf klacht in tegen de vrouw wegens laster en eist nu een fikse schadevergoeding. Het openbaar ministerie vraagt een ‘principiële veroordeling’ voor M.W. “Maar het is niet omdat haar klacht geseponeerd is bij gebrek aan bewijzen dat er ook effectief niets gebeurd is”, reageert de advocaat van M.W. “Die man heeft wel degelijk in haar borsten geknepen.”

Vonnis op 23 februari.