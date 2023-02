Vrouw (26) bijt in hand en been van agenten: 12 maanden celstraf

De lokale politie Neteland werd op 1 december 2022 rond 20 uur opgeroepen naar de Hoge Weg in Morkhoven. De 26-jarige M.R. zorgde er voor overlast op straat. Ze was dronken, viel regelmatig op de grond, krijste en gooide met blikjes. Twee politieagenten troffen haar al zittend aan op straat. Eén van de agenten legde zijn linkerhand op haar schouder, maar werd daarbij in de hand gebeten door de vrouw. De agenten werkten de vrouw tegen de grond om haar te boeien. Terwijl ze op haar buik op de grond lag, slaagde ze er in ook een andere agent in zijn scheenbeen te bijten. De vrouw beet stevig door en loste haar beet pas nadat de agent drie keer een vuistslag in haar gezicht gaf. Ook nadien bleef de vrouw zich weerspannig gedragen door te trappen en te spuwen. Zelfs in het ziekenhuis was ze niet gekalmeerd. Toen een van de agenten achter haar ging staan om haar hoofd omhoog te tillen – ze weigerde haar gezicht aan de spoedarts te laten zien – gaf ze de agent een achterwaartse kopstoot. De vrouw kon pas de dag nadien verhoord worden. Ze verklaarde dat ze whisky en tequila had gedronken en zich niks meer van de feiten kon herinneren. Ze wordt veroordeeld tot 12 maanden celstraf, 800 euro boete en 500 euro schadevergoeding aan één van de agenten.