Voorzitter Groen Herentals vervangt Peter Verpoorten tijdelijk in gemeenteraad: “Opleiding vereist dat ik vaak in Wenen zal zijn”

Voorbijgan­ger vindt baardagaam aan supermarkt

Een opvallende vondst maandag ter hoogte van supermarkt Aldi aan de Poederleeseweg in Lille. Een voorbijganger vond er een baardagaam. Het reptiel is één van de populairste soorten in de handel van exotische dieren. De baardagaam is geen inheemse soort, dus wellicht is het dier ontsnapt of met opzet gedumpt. Wie het dier herkent of de eigenaar kent, kan contact opnemen met de politie op het nummer 014/882.070.