Voka beloont maatwerkbedrijf Kaliber met duurzaamheidscertificaat: “Basis voor duurzame toekomst is gelegd”

Duurzaam ondernemen is een vorm van ondernemen waarbij een bedrijf zuinig omgaat met grondstoffen, materiaal en mensen. Zo investeert men bijvoorbeeld in een zuinig energieverbruik, speelt men in op de klantbehoeftes van morgen of investeert men inmenselijk kapitaal. “Het is een slimme zet,” vertelt Dirk Mertens, commercieel verantwoordelijke bij Kaliber, “Door duurzaam te ondernemen zijn we als bedrijf wendbaarder voor de toekomst, werken we efficiënter en zijn we in staat om meer talent te behoden.”