Vlaams Belang Kempen zet zich in voor lokale dierenasielen: “Opvangcentra worden overspoeld met dieren, maar kunnen er eigenlijk niet meer verzorgen"

Stad koopt militair domein Kievermont voor 6,9 miljoen euro: “Kmo-zone kan er pas komen als regionale ontslui­ting er is”

De stad Geel gaat, gespreid over zes jaar, een bedrag van 6,9 miljoen euro neertellen voor de aankoop van het voormalig militair domein Kievermont, ook wel bekend als het Engels Kamp. Het domein was voorheen eigendom van Defensie, al had de stad het Engels Kamp wel al sinds 2010 in gebruik. “Het is de bedoeling dat er onder meer een kmo-zone komt, maar zolang de regionale ontsluiting er niet is kan dat nog niet”, zegt schepen van Patrimonium Luc Van Laer (CD&V).