Vijftien springkastelen worden dit weekend opgesteld op hockeysite aan Herenthoutseweg

Sinds heropstart in 2019 al 18 straffe bands in concert­zaal Zaal Lux: “Deze plek is pure nostalgie. Dat was dertig jaar geleden zo en geldt nu nog steeds”

Met het uitverkochte concert van K’s Choice in Zaal Lux is woensdagavond het indoor concertseizoen in Herenthout afgesloten. Sam Bettens en co waren de 18de band die het podium betraden sinds de heropstart in de lente van 2019. Met namen als onder andere De Mens, Stereo Mc’s, Soulsister, Ruben Block, Gabriël Rios, Fun Lovin’ Criminals is het lijstje indrukwekkend. Duik hieronder in de rijke, recente Lux-geschiedenis.