Vier elektrische deelwagens staan te wachten op hun chauffeurs: “Zo’n wagen is vaak perfecte alternatief voor de tweede gezinswagen”

Chiro Heultje krijgt inbrekers over de vloer

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de Chiro van Heultje ongewenst bezoek gekregen. Inbrekers hebben een venster namelijk een venster stuk geslagen in de Chirolokalen in de Gravin de Merodestraat. Het is nog niet duidelijk of de dieven iets hebben gestolen.