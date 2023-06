Vergeten kookpot op vuur veroorzaakt veel rookontwikkeling

KFC Diamant­schijf blaast zestig kaarsjes uit: “Om te kunnen starten maakten we van enkele boomstam­men twee doelen op het veld”

Liefhebbersvoetbalclub KFC Diamantschijf viert dit jaar zijn zestigste verjaardag en doet dat met een voetbaldag en mini-tentoonstelling op zaterdag 10 juni aan hun terrein in Wiekevorst. De voetbalclub werkt ondertussen al meer dan 10 jaar hun thuismatchen af in deze deelgemeente van Heist-op-den-Berg. Hun voetbalroots? Die zitten dan weer diepgeworteld in Herenthout.