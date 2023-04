"Verdwaalde" Oost-Vlamingen volgen de Ronde in het land van Wout van Aert: "We zijn de verkeerde richting uitgereden”

“Hij heeft verloren van een grote meneer”: teleurstel­ling bij fans van Wout van Aert, maar iedereen gunt Pogacar overwin­ning

Hij was een van de topfavorieten, maar het heeft niet mogen zijn. Wout van Aert moest tevreden zijn met een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen. De Kempense supporters van Wout bleven geloven in een podiumplaats, maar hun vertrouwen moest plaatsmaken voor lichte teleurstelling... én bewondering voor winnaar Pogacar. “We moeten onze meerdere erkennen.”