Verdachte van moord op juf Mieke blijft aangehouden: psychiaters moeten Gunter Uwents onderzoeken

Dinsdag werd Gunter Uwents nog onder een blauw deken het gerechtsgebouw in Turnhout binnengebracht voor zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter. Vrijdagvoormiddag boog de raadkamer zich over het dossier. Gunter Uwents was dit keer niet zelf aanwezig. Hij verblijft sinds dinsdag in de gevangenis in Turnhout. Door de coronacrisis moeten gedetineerden eerst tien dagen in quarantaine voordat ze naar het gerechtsgebouw mogen worden overgebracht. De advocaat van Gunter Uwents woonde de zitting voor de raadkamer wel bij.