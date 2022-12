Verbod op vuurwerk in Herentals: “Politie houdt verhoogd toezicht tijdens eindejaarsperiode”

Bij de intrede van het nieuwe jaar is het vaak aanlokkelijk om op middernacht vuurwerk af te steken. Op die manier Nieuwjaar in te knallen is niet meer overal toegestaan. Zo is ook in Herentals een verbod op het afsteken van vuurwerk van kracht tijdens oudejaarsnacht. “Er mag geen vuurwerk afgestoken worden van oud op nieuw”, weet burgemeester Mien Van Olmen (cd&v). “Agenten van de politiezone Neteland zullen verhoogd toezicht houden hierop tijdens de eindejaarsperiode.”