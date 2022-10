Verbindingsweggetje ‘t Vlietje aan Herentalse volkstuintjes krijgt opknapbeurt

Mijntelco Moeite met thuiswer­ken door slechte wifi? Met deze 6 tips pak je je slechte internet­ver­bin­ding aan

Een goeie, stabiele wifiverbinding thuis is belangrijker dan ooit, niet in het minst voor (regelmatige) thuiswerkers. Niets is immers zo vervelend als een Teams-meeting die vastloopt omwille van slechte wifi. Wat kan je doen als je wifiverbinding toch tegenvalt? Mijntelco.be lijst 6 handige tips op.

25 oktober