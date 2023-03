Veertiger bedreigt ex-partner met groot mes om dochter te kunnen zien

Uitbaters De Schranshoe­ve planten eigen wijngaard aan: “Lokaler dan druiven uit onze eigen tuin voor onze wijnen gaat het niet meer worden”

Achteraan op het domein van De Schranshoeve in Vorselaar werd zaterdagochtend flink gewerkt en gezwoegd tijdens de aanplant van een heuse wijngaard. Op twee percelen achter de brasserie kregen zo’n 200 planten hun eigen plekje in een wijnrank. Uitbaatster en kok bij De Schranshoeve Maxime Van Opstal ging een tijdje geleden in zee met het Limburgse wijndomein Hoenshof voor het maken van een eigen wijn ‘Het Verboden Gras’.