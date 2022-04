Veelpleger pleegt zelfs diefstal in appartement van vriendin

Mahmoud Z. liep in het verleden al meerdere veroordelingen op. Dit keer stond hij terecht voor een diefstal bij een vriendin in december 2020, en een winkeldiefstal bij ICI Paris XL in Herentals in juni 2021. “Op 18 december 2020 werd de politie opgeroepen voor een vechtpartij op het adres van een vriendin van Z. Hij was daar op dat moment aanwezig. Toen de politie hem controleerde, vonden ze een horloge, een gsm-toestel en twee paar headset oortjes in zijn zakken”, zegt openbaar aanklager Veerle Van Gorp.

Springmes

De man had de spullen gestolen in het appartement van de vriendin. Zij reageerde geschokt toen ze vernam wat hij gedaan had. “Op 15 juni 2021 heeft hij ook een flesje parfum gestolen bij ICI Paris XL in Herentals”, vervolgt Veerle Van Gorp. “Toen hij twee weken later, op 26 juni, werd gearresteerd vond de politie een springmes in zijn broekzak.”

Mahmoed Z. staat bij het gerecht gekend als veelpleger. De man heeft een drugsproblematiek die al jaren aansleept. “Hij heeft al een paar kansen gekregen van de rechtbank, maar hij leeft zijn voorwaarden nooit na”, besluit Van Gorp. Ze vraagt een gevangenisstraf van 10 maanden.

Opslorping

De advocate van Z. hoopt dat er geen bijkomende straf wordt opgelegd. Ze vraagt de opslorping. “Hij is in januari van dit jaar al voor gelijkaardige feiten veroordeeld door de rechtbank in Mechelen.”

Het vonnis volgt over enkele weken.