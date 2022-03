Vastgoedmakelaar schenkt 25 euro per transactie aan Oekraïense vluchtelingen: “Als onderneming is het onze plicht iets terug te doen voor de maatschappij”

HerentalsVastgoedmakelaar Heylen Vastgoed steekt de Oekraïense bevolking een hart onder de riem. Tot 31 maart schenkt het, onder de koepel van het eigen ‘Vastgoed For Life’-concept, per verkochte of verhuurde woning 25 euro aan het goede doel Oekraïne 12-12. Die organisatie zamelt de nodige financiële middelen in om humanitaire operaties te financieren in Oekraïne en omliggende buurlanden.

De volgende editie van Vastgoed For Life, de jaarlijkse actie van Heylen Vastgoed, komt er vroeger dan verwacht. Heylen Vastgoed, met roots in Herentals en ondertussen kantoren verpreid over heel Vlaanderen, wil in deze acute oorlogssituatie niet toekijken langs de zijlijn en roept een extra editie van Vastgoed For Life in het leven. “De beelden uit Oekraïne laten niemand onberoerd. We willen de mensen die hun thuis moeten ontvluchten, waar mogelijk verder helpen. Als onderneming is dan ook onze plicht om iets terug te doen voor de maatschappij”, weet Johan Heylen van Heylen Vastgoed.

Heylen Vastgoed zet zich regelmatig in voor verschillende goede doelen. Zo organiseerde het naast Vastgoed For Life eerder mee de Heylen Vastgoed Classic en de 10 van Herentals ten voordele van diverse goede doelen. Ook initiatieven als ‘Make Gambia Smile Again’ en de Wielertour mogen op steun van de vastgoedmakelaar rekenen. Daarnaast steunt het vastgoedkantoor tal van lokale organisaties die zich inspannen voor het goede doel. Om al die initiatieven te stroomlijnen, lanceert Heylen Vastgoed nu de Heylen Vastgoed Foundation.

Quote De actuali­teit leert ons dat er steeds hulp nodig is, dankzij deze foundation kunnen we onze acties meer stroomlij­nen en op een transparan­te manier goede doelen steunen Johan Heylen (Heylen Vastgoed)

Bij Heylen Vastgoed wil met in de toekomst meer en gestructureerder inzetten op de steun voor goede doelen. “Dankzij deze foundation zullen we onze acties meer kunnen stroomlijnen en op een transparante manier jaarlijks een aantal verschillende goede doelen steunen. De actualiteit leert dat er steeds hulp nodig is. We realiseren ons dat we daarin als bedrijf een rol te spelen hebben. Die rol willen we absoluut opnemen. We willen hierbij onze medewerkers en een aantal externe partijen nog meer betrekken", besluit Johan Heylen.

In het verleden werden reeds mooie sommen geld overhandigd. Zo werd met de vorige “Vastgoed For Life” 9 250 euro opgehaald en geschonken aan VZW Villa Max uit Brasschaat. Eerder steunde Heylen Vastgoed met hun jaarlijkse actie goede doelen als het Olivia Fund, Think Pink, To Walk Again en de MS Liga. Met de extra editie van ‘Vastgoed For Life’ hoopt de vastgoedmakelaar alweer een mooie som op te halen.

Volledig scherm Johan Heylen, bestuurder van Heylen Vastgoed. © Nikita Duchie