Vandalen verbranden regenboogvlag aan administratief centrum: “Schandalig en verwerpelijk”

Toch blijkt niet iedereen het eens te zijn met de standpunten van de stad, gezien de regenboogvlag afgelopen nacht werd neergehaald en verbrand. “De vlag toonde in grote letters VREDE. Ze stond voor een verdraagzaam Herentals, zonder racisme of discriminatie op welk vlak dan ook”, klinkt het. “Het vernietigen van de vlag staat haaks op al onze waarden. We betreuren dit enorm en keuren deze wandaad ten stelligste af.”

Onderzoek

Het stadsbestuur belooft te onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de wandaad. “We vermoeden en hopen dat dit het werk van individuen is. En we willen niet in de val van veralgemening trappen. De overgrote meerderheid van de Herentalsenaren is wél verdraagzaam en geëngageerd. Maar een dergelijke individuele daad blijft uiteraard even schandalig en verwerpelijk”, zegt de burgemeester. “Als stad willen, zullen en moeten we heel verdraagzaam blijven. Maar niet tegenover de onverdraagzamen.”