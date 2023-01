Van brood bakken tot schilderen: kom creatief de wintermaanden door met deze 7 workshops in de Kempen

Geel Stad opent woon- en energielo­ket

Op welke premies heb je recht als je je woning (ver)bouwt? Of heb je hulp nodig bij het indienen van Mijn VerbouwPremie of Mijn VerbouwLening? Sinds maandag kunnen Gelenaars met deze en andere vragen over premies en leningen terecht bij het woon- en energieloket in het stadhuis.

11 januari