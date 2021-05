Uitslaande brand in verlaten loods blijkt kwajongensstreek

Door het snelle optreden van de brandweer kon het vuur niet overslaan naar de aanpalende gebouwen, maar er was wel enorm veel rookontwikkeling. De dikke, zwarte rookpluim was van mijlenver te zijn. Daar de verlaten loods zich middenin een woonwijk bevindt, werden buurtbewoners aangemaand ramen en deuren gesloten te houden. De omgeving rond de loods werd tijdens het blussen ook afgesloten door de politie.

Buurtbewoners hadden kort na het ontstaan van de brand een aantal jongeren zien weglopen, maar het was niet meteen duidelijk of het groepje daadwerkelijk iets te maken had met de brand. De politie trachtte hen op te sporen, maar in de loop van zondag meldden de minderjarige verdachten zichzelf bij de politie. “Ze bekenden de feiten die een uit de hand gelopen kwajongensstreek bleek te zijn. Ze maakten een kampvuurtje op een tafel dat op een gegeven moment uit de hand liep”, zegt Dirk Van Peer, korpschef bij Politie Neteland. “Toen ze de ernst van hun daden inzagen, verwittigden ze zelf de brandweer en zetten ze het op een lopen." In totaal verhoorde de politie zes 14-jarigen. “Omdat de jongeren niet gekend waren bij de politie, berouw toonden en de feiten zelf aangaven, mochten ze in opdracht van het parket na verhoor beschikken”, aldus Van Peer.