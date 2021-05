Uitslaande brand in verlaten loods blijkt kwajongensstreek, 14-jarige verdachten geven zichzelf aan

HerentalsIn de Spekmolenstraat in Herentals brak zaterdag rond 17 uur brand uit in een verlaten loods. De brandweer was snel ter plaatse en wist erge schade te voorkomen. De brand zou ontstaan zijn als een uit de hand gelopen kwajongensstreek. “Toen de minderjarigen de ernst van hun daden inzagen, verwittigden ze zelf de brandweer en zetten ze het op een lopen”, zegt korpschef Dirk Van Peer.

Door het snelle optreden van de brandweer kon het vuur niet overslaan naar de aanpalende gebouwen, maar er was wel enorm veel rookontwikkeling. De dikke, zwarte rookpluim was van mijlenver te zijn. Omdat de verlaten loods in een woonwijk staat, werden buurtbewoners aangemaand ramen en deuren gesloten te houden. De omgeving rond de loods werd tijdens de bluswerken ook afgesloten door de politie.

Buurtbewoners hadden kort na het ontstaan van de brand een aantal jongeren zien weglopen, maar het was niet meteen duidelijk of dat groepje iets te maken had met de brand. De politie probeerde hen op te sporen, maar zondag gaven zes 14-jarigen zichzelf aan bij de politie. “Ze bekenden dat de brand een uit de hand gelopen kwajongensstreek was. Ze hadden een kampvuurtje gemaakt op een tafel dat plots uit de hand is gelopen”, zegt korpschef Dirk Van Peer van de politie Neteland. “Toen ze de ernst van hun daden inzagen, verwittigden ze zelf de brandweer en zetten ze het op een lopen. Omdat de jongeren niet gekend waren bij de politie, berouw toonden en de feiten zelf hebben aangegeven, mochten ze van het parket na verhoor beschikken.”

Projectontwikkelaar

De afgebrande loods was lang geleden een garage. Later waren er achtereenvolgens een carwash, het Stadshof en een biljartzaal gevestigd. Nu staat het gebouw al jaren leeg en is het in het bezit van een projectontwikkelaar. Het is nog niet duidelijk hoe de schade aan zijn eigendom vergoed zal worden.

Het is overigens al de tweede keer in vijf jaar dat de brandweer opgeroepen wordt voor een brand in het pand. In maart 2016 stond de loods ook al eens in lichterlaaie nadat er in de technische ruimte achter de toog van de taverne brand was ontstaan.

Volledig scherm De brand zorgde voor een enorme zwarte rookpluim boven de stad. © Steven van der Veken

Volledig scherm De brand zorgde voor een enorme zwarte rookpluim boven de stad. © Steven van der Veken

Volledig scherm De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur onder controle. © Steven van der Veken