Tweedaags muziekfeest trapt vrijdag Kempens festivalseizoen op gang: “Met Replay Festival en Afterwork Festival samen mikken op 8.000 bezoekers”

Op de terreinen aan Het Netepark in Herentals verschenen de voorbije dagen vier grote tenten waarin dit weekend meer dan 60 artiesten op het podium staan tijdens Replay en Afterwork Festival. Onder meer Je Broer, Regi, Kobe Ilsen en Victor Verhulst, Willy Sommers en Sam Gooris staan op de affiche. Zin in het zwaardere werk? Dan kan je terecht in de Hard Stage tent. “Mocht het weer tegen vallen, dan zijn onze vier overdekte stages een troef”, klinkt het.