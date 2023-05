Twee Herentalse kerken vormen decor voor concerten

Heylen Vastgoed sprint naar voor als hoofdspon­sor bij grootste wielereve­ne­ment in de regio: “Trots onze naam te verbinden aan Herentalse na-Tourcrite­ri­um”

Dat Heylen Vastgoed, met hoofdzetel in wielerstad Herentals, in onze regio bekend staat als sponsor in de sportwereld is geen geheim. Hun naam is onder meer verbonden aan topsportclubs als R Antwerp FC, HYC Herentals en de Antwerp Giants. Vandaag maakte ook Herentals Fietst & Feest bekend dat het vastgoedkantoor z’n naam verbindt aan het Na-Tourcriterium.