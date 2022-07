Tunnel onder spoorweg werd dit weekend geplaatst: “Met bijna 3,3 ton is tunnel zwaarder dan toekomstige stalen spoorbrug”

HerentalsEen heel weekend lang is er gewerkt aan de nieuwe tunnel onder de spoorweg ter hoogte van De Beukelaer-Pareinlaan in Herentals. Deze tunnel komt er in het kader van de bouw van de nieuwe en hogere spoorwegbrug over het vlakbijgelegen Albertkanaal. In normale omstandigheden zou het treinverkeer vanaf maandagochtend 4 uur terug over de brug kunnen.

De nieuwe tunnel onder de spoorweg wordt geplaatst omdat het traject van De Beukelaer-Pareinlaan opschuift door de verbreding van het Albertkanaal tot 86 meter. De bocht in de weg onder de spoorweg wordt nu eveneens minder scherp wat in het voordeel speelt van de verkeersveiligheid.

Fiets- en voetpad

“De tunnel weegt maar liefst 3 288 ton en is zwaarder dan de nieuwe stalen spoorbrug die over het kanaal komt”, weet Liliane Stinissen, woordvoerder bij De Vlaamse Waterweg nv. “De tunnel is 24,25 meter lang, heeft een binnenbreedte van 14,7 meter en is 5,15 meter hoog. In de tunnel zijn 2 rijstroken voorzien met in elke rijrichting een fietspad van 2 meter breed en aan de noordzijde een voetpad van 1,5 meter breed.”

Lierseweg

Omdat het treinverkeer dit weekend sowieso onderbroken was, startte De Vlaamse Waterweg en Infrabel ineens met een eerste deel van de huidige spoorwegbrug over de Lierseweg af te breken. Die ruimte is nodig voor de nieuwe spoorwegbrug over de Lierseweg die in augustus volgt.

Bijkomend nachtwerk in 2de week bouwverlof

“In de nachten van maandag 18 juli, dinsdag 19 juli, woensdag 20 juli en donderdag 21 juli worden de sporen bovenop de nieuwe tunnel afgewerkt”, klinkt het verder. “Om het treinverkeer zo weinig mogelijk te hinderen, werkt de aannemer in deze 4 nachten telkens van middernacht tot 4 uur. De werken brengen enige geluids-en trillingshinder met zich mee.”

Lees verder onder foto

Volledig scherm De ijzeren spoorwegbrug over het Albertkanaal in Herentals zal ook nog vervangen worden © Jurgen Geyselings

De werken in Herentals kaderen in de opwaardering van het Albertkanaal, waarbij de kanaalbruggen worden verhoogd zodat schepen met 4 lagen containers vlot kunnen varen. Door de nieuwe en hogere ligging van de spoorwegbrug wordt ook het spoorwegtracé aan weerskanten van het kanaal aangepast over in totaal meer dan 2 kilometer. In Herentals gaat het om de kruisingen met Wolfstee, Lierseweg en De Beukelaer-Pareinlaan.

53 miljoen euro

Het project is een realisatie van vereende krachten, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, Infrabel, de Stad Herentals, de Provincie Antwerpen en Pidpa. De werken worden uitgevoerd door aannemersconsortium TM Artes Roegiers–Aelterman-Taveirne voor een totaal bedrag van 53,3 miljoen euro (exclusief btw).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.