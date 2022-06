Trio vliegt 20 maanden achter tralies na mislukte juwelenkraak

De juwelier hoorde op 5 februari 2022 om 1.45 uur ‘s nachts verdachte geluiden in een aanpalend en leegstaand appartement. Hij verwittigde de politie. Die nam de oproep meteen serieus en ging met enkele politieploegen ter plaatse. Het verdachte geluid dat de juwelier had gehoord, was afkomstig van twee Roemenen die met hamers en beitels probeerden een gat te maken in de scheidingsmuur tussen de juwelierszaak en het aanpalende appartement. Bij het zien van de politie vluchtten ze weg via de achterliggende daken van een schoolgebouw, maar ze konden al snel bij de kraag worden gevat. Later bleek dat ze al een flink gat hadden gemaakt in de muur. “Ze waren quasi binnen, want ze zaten al tegen mijn gyproc. Vermoedelijk waren ze daar al enkele weken bezig. Al een geluk dat ik thuis was en wakker ben geworden”, getuigde de juwelier in februari.