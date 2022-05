Tot 24 maanden gevangenisstraf voor verkopers van speed

Op 8 april 2020 werden beklaagden W.V. (33) en K.B. (40) in hun wagen gecontroleerd, nadat ook een huiszoeking bij hen thuis in Scherpenheuvel-Zichem werd uitgevoerd. Daarbij ontdekte de politie xtc en zo’n kilogram natte speed voor verkoop. Met de handel ervan waren ze al in februari gestart. Een dag later doorzocht de politie ook het huis van derde beklaagde S.L. in Herentals (40). Zij bleek in het bezit te zijn van 676 gram speed, 104 gram cannabis en 1,6 liter ghb.