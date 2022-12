Tom loopt hele dag voor het goede doel: “Ik schat dat het evenement zo’n 4.000 euro zal opbrengen”

Herenthout Organisato­ren ‘Grootte Prijs Eddy van de Lux’ schenken 5.000 euro aan het goede doel

Op 28 oktober bolde een heel peloton wielrenners op rollen over het podium van de Herenthoutse Zaal Lux. De organisatie was die dag in handen van Coureurs De Lux en de wielervrienden Et Alors. Met het evenement wilden beide verenigingen de overleden cafébaas van hun favoriete kroeg een eerbetoon geven. En of dat lukte...

11 december