To Walk Again maakt doorstart als fundraisingorganisatie: gesprekken gaande om onderdeel te worden van AZ Herentals en Sporta

herentals/tongerloDe Herentalse vzw To Walk Again moet haar structuur wegens financiële moeilijkheden grondig reorganiseren. De vzw maakt een doorstart als fundraisingorganisatie en is in gesprek om de operationele werking na de zomer te integreren in de structuur van het AZ Herentals en Sporta, het sportcentrum in Tongerlo (Westerlo) waar de inclusieve kampen van To Walk Again plaatsvinden.

De opeenvolgende crisissen die de wereld al enige tijd in de ban houden hebben ook To Walk Again niet gespaard. De organisatie zag de binnenkomende fondsen voor haar postrevalidatiecentrum en de vakantiekampen voor kinderen en jongeren met een beperking drastisch terugvallen. Die financiële tegenslag maakte een grondige reorganisatie van de structuur met een aantal ontslagen onvermijdelijk, maar de drijvende krachten achter de vzw blijven niet bij de pakken zitten.

Blijvende ondersteuning en begeleiding

“Ondanks deze harde realiteit tonen we dat we een weerbare en daadkrachtige organisatie zijn”, zegt dr. Toon Claes, voorzitter van To Walk Again. “We zijn in gesprek met AZ Herentals en met Sporta om onze operationele werking na de zomer te integreren in hun structuur. Samen willen we de toekomst van onze organisatie uittekenen en ervoor zorgen dat de mensen die op onze ondersteuning en begeleiding rekenen, dat ook in de toekomst zullen kunnen blijven doen.”

Doorstart als fundraisingorganisatie

To Walk Again is een pionier in het aanbieden van hoogtechnologische postrevalidatie en van inclusieve vakantiekampen. “Wij blijven een voorvechter van laagdrempelige inclusie van mensen met een beperking. Onze vzw zal zich voortaan voornamelijk richten op de broodnodige fondsenwerving om deze activiteiten te kunnen organiseren. Samen met onze vele sympathisanten, onze loyale partners en sponsors willen we het vooruitstrevende aanbod van To Walk Again mogelijk blijven maken”, besluit dr. Claes.

