To Walk Again gaat in zee met Aurubis: “Hierdoor kunnen we onze plannen verder uitbouwen”

De Herentalse vzw To Walk Again en metaalverwerker Aurubis, met vestigingen in Beerse en Olen, gaan een structurele samenwerking met elkaar aan. De volgende vijf jaar zal To Walk Again op financiële steun kunnen rekenen van Aurubis. To Walk Again kan zo stilaan weer vooruit kijken na een moeilijke coronaperiode en een herstructurering. “Aurubis geeft ons verse zuurstof en daardoor kunnen we onze plannen verder uitbouwen”, zegt To Walk Again-directeur Thomas Caers.